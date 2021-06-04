اتصال بالفيديو شاركه الآلاف... هل هذا اتصال مسرب بين نتنياهو وابن سلمان فعلا؟

حصد فيديو يزعم مشاركوه أنه لمكالمة هاتفيّة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، آلاف المشاركات على مواقع التواصل.

يبدو في المقطع رئيس الوزراء الإسرائيلي حاملا هاتفا وكأنه يجري اتصالا باستخدام الفيديو ويظهر على شاشة الهاتف ولي العهد السعودي ويسمع وهو يقول "اعتبروني مكان الأخ ومكان الابن ومكان الوالد"، غير أن الفيديو مركب، فقد كان نتنياهو يتحدث في الحقيقة مع مدون سعودي عام 2019.

#اسرائيل_سقطت

الاعراب الخليجي

تدعم نتنياهو

اتصال #محمد_بن_سلمان مع #النتن_ياهو يقول

اعتبروني محل الاخ محل الابن

ان كان صغير

اعتبروني محل الوالد

الله يطول حظكم 😂

طبعا اولاد عم وجدكم مردخاي الثاني

لا يا #عبيد_الصهيونية وين

الغبي السعودي

يرد على ابو منشار، 😂 pic.twitter.com/1IzOuhZcyZ — الليث🐯 العراقي حساب جديد ٥✌ (@saif_______saif) May 20, 2021

وحصد الفيديو آلاف المشاركات في موقع فيسبوك، لكن عناصر مثيرة للشك فيه كشفت أنه مزيف، إذ أرشد البحث باستخدام الكلمات التي يسمع ابن سلمان وهو يقولها: "اعتبروني محل الأخ ومحل الابن"، إلى أنها مقتطعة من فيديو يخاطب فيه ولي العهد السعودي "أسر الشهداء"، ونشرت نسخة منه في العام 2019.

ومن ثمّ فإن الصوت مركب، وأما الشخص الحقيقي الذي كان نتنياهو يتحدث معه، فقد تبين بعد البحث أنه المدون السعودي محمد سعود الذي تمنّى الفوز لنتنياهو في الانتخابات، خلال اتصال دار بينهما في شهر كانون الأول/ديسمبر عام 2019.

وقد زار المدون السعودي القدس عام 2019 ضمن وفد مكوّن من ستة زائرين من دول عربية وصلوا إلى إسرائيل بدعوة من وزارة الخارجية، والتقى الوفد رئيس الوزراء الإسرائيلي.

تعرض للإهانة والطرد من الحرم القدسي الشريف.. وسائل التواصل تتداول مقطعا لتعامل المقدسيين مع ما قيل إنه أحد المطبعين المشاركين في الوفد الإعلامي إلى إسرائيل الذي يضم صحفيين من #السعودية والعراق ومصر والأردن pic.twitter.com/El4D4vSBfi — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 22, 2019

وتعرّض سعود الذي يقدم نفسه على حسابه على تويتر" بأنه "طالب في القانون"، أثناء تواجده في البلدة القديمة بالقدس الشرقية إلى اعتداء لفظي من شبان فلسطينيين هاجموه لتلبيته دعوة الدولة العبرية، بحسب ما ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل.