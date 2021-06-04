بعد تداول فيديو الاعتداء.. الشرطة السعودية تلقي القبض على المتهمين

ألقت الشرطة السعودية القبض على متهمين اثنين، قاما بالاعتداء على عامل في محطة وقود في منطقة القصيم وسط المملكة.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة القيم ، المقدم بدر السحيباني، في بيان نشر عبر حساب وزارة الداخلية على موقع "ناب شات"، إن "الأجهزة الأمنية وبعد رصد المقطع المتداول، تمكنت من ضبط المعتديَين، حيث تبين أنهما مواطنين في العقد الثاني والخامس من العمر".

وأضاف بيان الداخلية أنه جرى إيقاف المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، فيما لم يتم الكشف عن سبب اعتداء المواطنين على العامل.

هذا ويأتي تدخل الشرطة السعودية، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر شخصين وهما يقومان بالاعتداء، بعنف على أحد العاملين في محطة وقود.