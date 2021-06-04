الجيش اللبناني يداهم مصانع المخدرات في البقاع

كشفت السلطات اللبنانية، اليوم الجمعة، أنها قامت بعمليات مداهمة لمصانع المخدرات في منطقة البقاع.

ونشر الجيش اللبناني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أنه ينفذ عمليات مداهمة واسعة في مناطق مختلفة في البقاع، بهدف ضبط معامل تصنيع المخدرات.

الجيش ينفذ عمليات دهم واسعة في مناطق مختلفة في البقاع لضبط معامل تصنيع المخدرات.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/vYiDMsJa4m — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) June 4, 2021

وأكد الجيش اللبناني في بيان جديد له أن مداهمة مصانع المخدرات تأتي في إطار جهود السلطات اللبنانية المكثفة، في الآونة الأخيرة، لمكافحة صناعة وتهريب المخدرات.

وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام"، قد نشرت، أول أمس الأربعاء، بيانا عن الجيش اللبناني، جاء فيه أنه "نفذت وحدة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات في منطقة ريحا - البقاع، فجر اليوم، عملية دهم لأحد المنازل، وعدد من المستودعات، وضبطت معملا لتصنيع المخدرات يحتوي عددا من الآلات والمعدات وكمية كبيرة من المواد الأولية المستخدمة في التصنيع، بالإضافة إلى عدد من قذائف الهاون ومذنبات آر بي جي وكمية من الذخائر الحربية".

وأفاد بيان الجيش اللبناني بأن المضبوطات تم تسليمها إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.