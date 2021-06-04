الصليب الأحمر يحدد المدة اللازمة لعودة الحياة الطبيعية إلى غزة

توقف إطلاق النار في غزة بعد حرب وخيمة خلفت المئات من القتلى المدنيين، وانهيار كبير في البنى التحتية.

قال جيل كاربونييه، نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، لوكالة "سبوتنيك": إن "العودة إلى الحياة الطبيعية بعد تصاعد الصراع في غزة ستستغرق سنوات، إن لم يكن عقودًا".

وأشار كاربونييه إلى "أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تقدم المساعدة الطبية الطارئة للمحتاجين. في الوقت نفسه، تشارك المنظمة في أنشطة أخرى - "دعم طويل الأجل".

وأضاف نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن من الضروري إصلاح شبكات الإمداد بالمياه وتنقية المياه العادمة للوقاية من الأوبئة وضمان إنتاج الكهرباء.

تصاعد الموقف على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة مساء يوم 10 مايو/ أيار، ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ليلة 21 من الشهر ذاته.

ومنذ بداية التصعيد ، أطلق ما يقارب 4340 صاروخا من القطاع الفلسطيني، وبحسب ما قاله الجيش الإسرائيلي، سقط منها حوالي 640 صاروخا داخل القطاع.

في إسرائيل، قُتل 13 شخصًا وأصيب أكثر من 50 بجروح خطيرة. وشنت إسرائيل أكثر من 1.6 ألف غارة على أهداف في قطاع غزة. بلغ عدد قتلى الضربات الجوية الإسرائيلية 254 قتيلا وأكثر من 1.9 ألف جريح.

هذا ويعقد منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في عام 2021 في الفترة من 2 إلى 5 يونيو بحضور شخصي وتعتبر وكالة "سبوتنيك" هي الشريك الإعلامي لـلمنتدى.