وسط استعداد لإجلاء السكان.. اندلاع حريق هائل في مستوطنة بالقدس المحتلة.. فيديو وصور

نشرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة، أن حريقا كبيرا اندلع في مستوطنة جنوب غرب مدينة القدس المحتلة.

وأفادت "هيئة البث الإسرائيلية كان" بأنه اندلع حريق كبير، بالقرب من مستوطنة "تسور هداسا" جنوب غرب مدينة القدس المحتلة، وأن رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحريق الذي يبدو أنه اندلع في منطقة أحراش أو مناطق شجرية.

תיעוד ממאמצי כיבוי השריפה סמוך לצור הדסה@hadasgrinberg (צילום: מקור אמין) pic.twitter.com/HQBOVxKthJ — כאן חדשות (@kann_news) June 4, 2021

ومن جانبها، أكدت "صحيفة يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الشرطة الإسرائيلية وبمساعدة من هيئة المطافئ تقوما بالعمل المكثف على إطفاء الحريق المشتعل منذ ساعات قليلة، فضلا عن استعدادها لإخلاء المستوطنين من منازلهم بعد اقتراب الحريق من المنازل.

وأوضح "الموقع العبري مفزاك لايف" أن مساحة الحريق تبلغ حوالي خمسين دونم، ويتواجد في مكان الحريق الهائل 16 طاقم إطفاء و6 طائرات إطفاء.