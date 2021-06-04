الجيش المصري يعلن اختتام فعاليات "حماة السماء"... صور

أعلن المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، عميد أ ح/ تامر محمد محمود الرفاعي، اختتام فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك "حماة السماء - 1".

وقال الرفاعي، عبر "فيسبوك"، إن التدريب نفذته عناصر من قوات الدفاع الجوي المصري والباكستاني للمرة الأولى بجمهورية مصر العربية بالميادين المجهزة لقوات الدفاع الجوي.

وتضمنت المرحلة الختامية من التدريب قيام عناصر من قوات الدفاع الجوي المصري والباكستاني بتنفيذ رمايات صاروخية للتعامل ضد الأهداف الجوية فضلاً على تنفيذ رمايات المدفعية المضادة للطائرات لعدة رمايات ضد العديد من الأهداف الأرضية والجوية وإصابتها بكفاءة عالية مما عكس المستوى الراقي الذي وصلت إليه القوات المشاركة في التدريب والسرعة والدقة في رصد وتمييز الأهداف المعادية والتعامل معها وتدميرها .

يأتي ذلك بعد أيام من إصدار القوات المسلحة المصرية، بيان، حول مناورات "حماة النيل"، التي تجرى بمشاركة القوات المصرية والسودانية على أراضي السودان.

وصرحت القوات المسلحة المصرية، عبر "فيسبوك"، أن "رئيس أركان حرب الجيش المصري، الفريق محمد فريد، ورئيس هيئة الأركان السودانية، محمد عثمان الحسين، شهدا المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "حماة النيل" الذي استمرت فعالياته عدة أيام بالسودان، بمشاركة عناصر من القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات لكلا البلدين".

وبدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ عناصر المظلات قفزة الأشقاء المشتركة بأعلام مصر والسودان أظهرت مدى التناغم بين عناصر القوات الخاصة فى تنفيذ المهام بدقة وكفاءة عالية، وقيام مقاتلات متعددة المهام بتنفيذ أعمال إستطلاع وقضف جوي ضد أهداف معادية".

كما قامت طائرات الهليكوبتر متعددة الطرازات بتنفيذ عمليات إبرار مشتركة للقوات الخاصة لكلا الجانبين للإغارةعلى أهداف معادية وتنفيذ عملية بحث وإنقاذ تولاها عناصر من القوات الخاصة المشتركة لتأمين منطقة الإبرار للطائرة وتنفيذ عملية الإنقاذ بنجاح.