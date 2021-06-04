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    رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح

    عقيلة صالح: اختيار المناصب السيادية تم حسمه سابقا والطرف الآخر لم يلتزم

    © AFP 2021 / ABDULLAH DOMA
    العالم العربي
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    قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الجمعة، إن "ملف المناصب السيادية حُسم سابقا في اجتماعات بوزنيقة، حيث اجتمعت لجنتان من مجلسي النواب والدولة، وأكدا تكليف لجنة تحت إشراف أممي لاختيار المناصب السيادية".

    وأوضح صالح، في مؤتمر صحفي على هامش حضوره جولة المحادثات الليبية الجديدة في المغرب، أنه "تم الاتفاق في بوزينقة على كيفية اختيار المناصب السيادية ومسؤولية الحسم في هذا الشأن تقع على عاتق لجنة 13 +13".

    وأكد صالح أنه "ليس هناك اجتماعا مبرمجا له مع خالد المشري، الذي يزور المغرب حاليا، وأنه إذا كان هناك لقاء فسيكون في ليبيا".

    وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة
    © Photo / Media Office of the Moroccan Foreign Minister
    بوريطة يستقبل عقيلة صالح والمشري بالرباط

    وأشار صالح إلى "أنهم ملتزمون بمخرجات برلين والصخيرات فيما "الطرف الآخر لم يلتزم بما اتفق عليه"، وأضاف: "نحن نلتزم بكل ما اتفق عليه... ومطالبنا تتوافق مع ما يطلبه المجتمع الدولي ومؤتمر برلين الثاني سيدعم ذلك".

    وقال عقيلة صالح، إن "ليبيا عانت الكثير خلال المرحلة السابقة من الانقسام وانتشار الميليشيات المسلحة، وجدد تأكيده على ضرورة الاستجابة لمطالب الليبيين بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة وإقامة الانتخابات في موعدها".

    وحول مشروع الدستور الليبي، قال صالح إنه "تم عرض الدستور على مجلس النواب الليبي وهناك رفض كبير له"، مؤكدا أن "الدستور يجب أن يحظى بإجماع وتوافق من قبل الجميع".

    ويحاول المسؤولون المغاربة تقريب وجهات النظر بين الطرفين في لقاءات منفردة مع كل من رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن المناصب السيادية والقاعدة الدستورية.

    رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي
    © Photo / المكتب الإعلامي لمحمد المنفي
    ليبيا... تحديات تواجه عمل مفوضية المصالحة الوطنية قبل إجراء الانتخابات العامة

    وتأجل الاجتماع بين عقيلة صالح وخالد المشري عدة مرات، ما بات يهدد مصير ملف المناصب السيادية الذي يشكل عقبة كبيرة أمام مواصلة ملف تشكيل المؤسسات الحكومية في ليبيا ويهدد إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

    ويأمل المراقبون أن تنجح الوساطة المغربية في دفع الأطراف إلى تجاوز هذه الخلافات وعقد جلسة عامة للبرلمان الأسبوع المقبل، من أجل تسمية من سيتولون المناصب السبعة، وهي محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس هيئة مكافحة الفساد والنائب العام، ورئيس المحكمة العليا.

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    الكلمات الدلالية:
    مجلس النواب, ليبيا, المغرب
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