برعاية تركية.. وفد أمريكي يلتقي بقيادات "القاعدة" في محافظة إدلب

ووصل الوفد الأمريكي عبر طائرتين مروحيتين تابعتين لسلاح الجو التركي، دخلتا أجواء محافظة إدلب من الجهة الشمالية، قبل أن تجولا لعدة دقائق فوق المنطقة الحدودية، لينتهي بهما المطاف في (قاعدة كفرلوسين) التركية بريف إدلب الشمالي الغربي، حيث عقد الاجتماع.

وأضافت المصادر أن قاعدة (كفرلوسين) استقبلت الوفد الأمريكي بحضور شخصيات عسكرية تركية، وممثلين عن (تنظيم القاعدة) الذي يسيطر على المنطقة، مشيرا إلى أن الأخيرين تم إبلاغهم ليل أمس بموعد الاجتماع مع الوفد الأمريكي.

وكشفت المصادر أن الوفد اطلع على عدد من مناطق ريف إدلب، ليتوجه بعدها إلى منطقة (كفرلوسين) شمال غرب المحافظة، والتي أقام فيها الجيش التركي قاعدة عسكرية له منذ 3 سنوات.