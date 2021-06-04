السعودية تحذر مواطنيها بسبب كورونا

وأعلنت الوزارة أنها رصدت تزايدًا في خارطة الإصابات بفيروس كورونا في المملكة خلال الأيام الماضية، مشددةً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حسبما نقلت صحيفة "عاجل".

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والتقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي منعًا لانتشار "كورونا"، وحفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

يأتي هذا التحذير بعدما أعلنت الصحة السعودية تسجيل 1201 إصابة مؤكدة، وتعافي 1322 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9788 حالة، منها 1528 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 455418 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 438206 حالات، وفيما يخص الوفيات، سجلت 16 حالة وفاة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7424حالة .

يذكر أن السلطات السعودية كانت قد ضبطت، اليوم الجمعة، 62 امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أحد المسارحة، لمخالفتهن الإجراءات الاحترازية.

ونقلت "وكالة الأنباء السعودية واس" عن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، أن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت 62 امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أحد المسارحة.

وأكد الرائد حكمي أن قواته الشرطية ضبطت هؤلاء النسوة في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا، وتمّ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهن.