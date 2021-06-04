الجيش اليمني: خسائر في صفوف "الحوثيين" إثر استهداف طيران التحالف تعزيزات شمالي مأرب

قال الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، إن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، ألحق، يوم الجمعة، خسائر في صفوف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في محافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع اليمنية، عبر "تويتر"، أن "طيران التحالف استهدف تعزيزات تابعة للحوثيين شمال غربي مأرب، وكبّدهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح".

من جهة ثانية، أفاد تليفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، بأن التحالف العربي نفذ 13 غارة جوية على محافظة مأرب، تركزت 12 غارة منها على مديرية صرواح غرب مأرب، فيما استهدفت غارة أخرى مديرية مدغل شمال غربي المحافظة الغنية بالنفط.

وأشار إلى شن طيران التحالف العربي غارتين على محافظة صعدة معقل جماعة الحوثيين شمال غربي اليمن، طالتا مديرية باقم شمال المحافظة الحدودية مع السعودية.

وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة الحوثيين هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.