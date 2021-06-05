دولة أوروبية تعلن عن خبر سار للسعوديين

أعلنت دولة أوروبية عن خبر سار للسعوديين الراغبين في السفر إليها بدء من يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 يونيو/حزيران الجاري.

ووفقا لسفير فرنسا لدى السعودية لودوفيك بوي، فإن بلاده تعتزم استقبال السعوديين اعتبارا من الأربعاء القادم دون إخضاعهم لإجراءات العزل والحجر الصحي عند الوصول، شريطة إبرازهم وثيقة خلوهم من كورونا.

#BREAKING 🔴 Dear friends from #KSA, starting #June9th, if you are vaccinated and you have a valid visa, you can travel to France with a PCR test realized less than 72 hours before departure & with no quarantine upon arrival! Welcome all!#ChooseFrance #Tourism #FRANCEKSA 🇸🇦🤝🇲🇫 pic.twitter.com/eLodC959dP — Ludovic Pouille (@ludovic_pouille) June 4, 2021

ولكن في الوقت نفسه، كشف السفير الفرنسي، عن 3 شروط لدخول السعوديين إلى فرنسا.

وقال عبر حسابه بتويتر: "إلى أصدقائنا السعوديين، إذا كنتم قد حصلتم على اللقاح ولديكم تأشيرة صالحة، بمكنكم السفر إلى فرنسا ابتداء من 9 يونيو، مع فحص "PCR" بمدة تقل عن 72 ساعة ومن دون حجر صحي عند الوصول".

وأتم "أهلا وسهلا بكم جميعا".

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت أمس الجمعة، السماح للسياح الذين تم تطعيمهم من معظم أنحاء العالم بزيارة فرنسا، شرط أن يحملوا نتائج اختبارات سلبية لكورونا.