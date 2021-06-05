مصر تبحث مع روسيا تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

بحثت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط مع وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، سبل تعزيز التعاون بين البلدين وذلك ضمن فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي المصرية، اليوم السبت، فقد اجتمعت المشاط مع مانتوروف "لبحث علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائية؛ وذلك في إطار اللقاءات التي تعقدها مع المسئولين الدوليين، بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركائها، ضمن فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في دورته الرابعة والعشرين".

واستعرضت المشاط، خلال الاجتماع "مجالات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مثل مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية".

كما بحثت "زيادة حجم التبادل التجاري، وجذب مزيد من الاستثمارات الروسية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، والمشروعات القومية الجديدة، وكذلك إنشاء المنطقة الصناعية الروسية والتأكيد على إمكانية الاستفادة من السوق المصرية كمحور لنفاذ المنتجات الروسية لأسواق الدول العربية والأفريقية".

كما تطرق اللقاء إلى توريد 1300 عربة قطار بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والتحالف الروسي المجري الممثل في شركة ترانسماش هولدينغ الروسية".

وناقش اللقاء أهمية "مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي بما ينعكس على زيادة حجم الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد".

وأشارت المشاط إلى "العلاقات التجارية المتميزة بين مصر وروسيا حيث بلغ حجم التبادل التجاري 3.8 مليار دولار في عام 2019، وتعتبر مصر الشريك التجاري الأول لروسيا في قارة أفريقيا، متطلعة لمزيد من العمل المشترك في سبيل تعزيز التعاون الثنائي والعلاقات التجارية".

هذا ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي-2021 تحت شعار "معا مرة أخرى - اقتصاد الواقع الجديد"، حضوريا في الفترة من 2 إلى 5 حزيران/يونيو وتعتبر وكالة "سبوتنيك" شريكا إعلاميا للمنتدى.