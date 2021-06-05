إسرائيل تفرج عن أقدم أسير أردني في سجونها غدا الأحد

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن إدارة السجون في إسرائيل، ستفرج غدا الأحد، عن أقدم الأسرى الأردنيين، عبدالله نوح أبو جابر، بعد أن أمضى في الأسر 20 عاما ونصف العام.

وقال نادي الأسير في بيان، إن "عائلته قد تمكنت خلال سنوات أسره من زيارته مرتين فقط، كما أنّه فقد والديه، وشقيقته، خلال هذه السنوات، وحُرم من وداعهم، كما المئات من الأسرى في سجون الاحتلال الذين فقدوا أحبة لهم".

وخلال سنوات أسره الطويلة، خاض عدة إضرابات عن الطعام، وكان أبرزها إضرابا عن الطعام خاضه في أواخر عام 2015، وبداية عام 2016، حيث استمر إضرابه لأكثر من 70 يومًا، للمطالبة بالإفراج عنه وعودته إلى عائلته في الأردن.

الأسير أبو جابر هو واحد من بين (22) أسيرا أردنيا تعتقلهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها.