الصومال... تفجير انتحاري وسقوط ضحايا في مقديشو

قتل شخصان على الأقل في تفجير انتحاري استهدف نقطة تفتيش للشرطة في العاصمة الصومالية مقديشو.

وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، إن "تفجيرا انتحاريا استهدف نقطة تفتيش في أفغوي، شمال غربي مقديشو، ما تسبب في مقتل شخصين على الأقل، بحسب الشرطة".

وبحسب بوابة "غاروي أونلاين"، وقع الانفجار اليوم السبت في سوق قرب حاجز التفتيش.

وحتى الان لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الانفجار.