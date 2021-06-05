تونس... الحزب الدستوري الحر ينظم مسيرة "تحرير البرلمان من دكتاتورية الإخوان"

انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة تونس مسيرة، نفذها الحزب الدستوري الحر بمشاركة عدد من أنصاره في اتجاه مقر البرلمان بساحة باردو.

وبحسب مراسلة " سبوتنيك " في تونس، رفع المشاركون في المسيرة شعار ''تحرير البرلمان من دكتاتورية الإخوان''.

واندلعت مناوشات بين قوات الأمن والمشاركين في المسيرة حيث منعت وحدات الأمن المحتجين من التقدم أمام ساحة البرلمان.

وتقود المسيرة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي قالت إنها تواجه دكتاتورية الإخوان تحت قبة الرلمان برئاسة راشد الغنوشي.

وأشار الحزب الدستوري الحر إلى أن دعوته لتنظيم المسيرة تأتي إثر "الانتهاكات الخطيرة والانحرافات غير المسبوقة التي يشهدها البرلمان نتيجة تغول راشد الغنوشي وأغلبيته البرلمانية والتعسف في استعمال السلطة داخل هياكل مجلس نواب الشعب".