وفد عماني يصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء.. فيديو

وصل فد عماني إلى العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم السبت، برفقة قيادات حوثية.

وقال القيادي الحوثي محمد عبدالسلام، إن "فد المكتب السلطاني يصل للتباحث حول الوضع في اليمن، والتباحث حول عملية الدفع بترتيبات الوضع الإنساني، وكذلك عملية السلام"، وفق وكالة "سبأ" التابعة لجماعة "أنصار الله".

وأضاف عبد السلام أن "سلطنة عمان كانت ساحة لكل اليمنيين في الشأن السياسي وفي الشأن الإنساني".

لحظة وصول الطائرة العمانية الى مطار صنعاء ونص التصريح الذي ادلى به رئيس الوفد الوطني لوسائل الاعلام. pic.twitter.com/4jcv2VGV92 — حميد رزق (@hamedrizq01) June 5, 2021

وتابع: "استكمالا للجهود التي بذلناها في سلطنة عمان نحن اليوم في صنعاء لمناقشة كل ما له مصلحة على المستوى الوطني والمنطقة عموما".

وفي مقطع فيديو بثته القناة الحوثية، أظهر لحظة وصول الطائرة للعاصمة صنعاء.

هذا وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، أن استمرار الهجمات الحوثية ضد السعودية "يهدد مسار الحل في اليمن".

وأشارت الوزارة إلى دور سلطنة عمان في حل الأزمة في اليمن، مؤكدة أنها مستمرة أيضا في التنسيق معها.

#الشرق_عاجل الخارجية الأميركية لـ "الشرق": سلطنة عمان لعبت دورا مهما في جهود الحل باليمن وسنستمر في التنسيق معها #عاجل — الشرق عاجل Asharq Breaking (@AsharqNewsBrk) March 23, 2021

وتابعت الخارجية الأمريكية في تصريحات لصحيفة "الشرق" أنها مستمرة في مشاوراتها مع المملكة العربية السعودية ودول المنطقة للوصول إلى حل سياسي في اليمن.