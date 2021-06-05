محمد بن زايد يبحث مع المنفي العلاقات الثنائية وتطورات العملية السياسية في ليبيا

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، اليوم السبت، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في العاصمة أبوظبي.

وأكد بن زايد للمنفي على "موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم ليبيا الشقيقة وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية والوحدة"، ووكالة أنباء الإمارات "وام".

#محمد_بن_زايد يبحث مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي العلاقات الثنائية وتطورات العملية السياسية في #ليبيا #وام https://t.co/ZYQZsXZIj9 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) June 5, 2021

كما أعلن محمد بن زايد "استعداد دولة الإمارات لتقديم جميع أوجه الدعم والتعاون للتغلب على التحديات القائمة، ومواصلة العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل تعزيز أركان السلام والاستقرار، وفق ما يتطلع إليه الشعب الليبي الشقيق".

من جانبه، شكر محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمواقف دولة الإمارات الإيجابية في دعم ليبيا وشعبها، ومساندتها لها في المحافل الدولية.