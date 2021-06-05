محامو الجزائر يقاطعون العمل القضائي تنديدا بتوقيف محام بتهمة الانتماء لحركة إرهابية

أكّد الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في الجزائر، عدم وجود أي دليل ضد المحامي عبد الرؤوف أرسلان، المتابع بتهم الانخراط في منظمة إرهابية (حركة رشاد المصنفة حديثا كمنظمة إرهابية)، ومشاركتها أهدافها، وأعلن عن مقاطعته للعمل القضائي يوم الإثنين المقبل.

وقال الاتحاد، في بيان له، اليوم السبت، إنه "استمع لنقيب منظمة المحامين لولاية تبسة (منظمة المحامي المسجون)، الذي مكّن أعضاء مجلس الاتحاد من ملف القضية، حيث تبين عدم وجود أي قرينة ولو بسيطة على انخراطه في منظمة إرهابية، ولم يتوصل التحقيق إلى أدنى دليل على انخراط الزميل في منظمة إرهابية، بالتالي حبسه غير مبرر على الإطلاق، كونه يتوفر على جميع الضمانات للمثول أمام القضاء"، معربا عن أسفه "لخرق النائب العام لمجلس قضاء ولاية تبسة، سرية التحقيق وقرينة البراءة"، وفقال ما نقلته صحيفة "الخبر" الجزائرية.

اليوم السبت 05 جوان 2021 سيقرر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين حول طلب منظمة #تبسة دعمها فيما يخص قضية المحامي و معتقل الرأي #عبد_الرؤوف_أرسلان الذي تم إيداعه الحبس المؤقت قيد التحقيق بتاريخ الأربعاء 26 ماي 2021 بقرار من قاضي التحقيق لمحكمة تبسة . pic.twitter.com/0ZHGWb3g5K — 🇩🇿الحراك_الشعبي_الجزائر🇩🇿 (@YeTNa7W_GA3) June 5, 2021

ودعا الاتحاد "السلطات القضائية إلى تفعيل الإجراءات القانونية المتعلقة بقرينة البراءة، وحرية الأفراد، مع التأكيد على ضرورة جعل الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي".

كما أعلن الاتحاد "عن مقاطعته للعمل القضائي يوم الإثنين، السابع يونيو/ حزيران المقبل، مع دعوة المحامين إلى التقيّد بقوانين المهنة وعدم الزج بها في الصراعات السياسية".

بعد ايداع المحامي #عبد_الرؤوف_ارسلان الحبس المؤقت ، قررت منظمة المحامين لناحية #تبسة مقاطعة العمل القضائي على مستوى قضاء تبسة ، و دعت إلى المقاطعة على مستوى باقي المنظمات .#التصعيد_هو_الحل #الحرية_لمعتقلي_الرأي #دولة_مدنية_ماشي_عسكرية pic.twitter.com/ChC3fQfAoj — Asmaa (@Asmaa59475027) June 2, 2021

وكشف النائب العام لمجلس قضاء تبسة خلال مؤتمر صحافي أمس الجمعة، بعد رفض غرفة الاتهام في ذات المجلس الإفراج عن المحامي الذي أودع الحبس المؤقت في 26 مايو/ أيار الماضي، عن توجيه تهمة "الانخراط والمشاركة في منظمة إرهابية، وجنحة نشر وترويج أنباء مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام، لأربعة متهمين من بينهم المحامي، الذي توبع، حسب النائب العام، بسبب الاشتباه في ارتكابه أفعالا مخالفة للقانون وليس بصفته كمحام".

وقد أدرجت السلطات الجزائرية في 21 مايو/ أيار الماضي حركتي "رشاد" و"الماك"، ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، بعد الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للأمن، الذي أكّد التعامل مستقبليا مع الحركتين بهذه الصفة.