أمير الكويت يبعث رسالة خطية إلى الرئيس اليمني

بعث أمير الكويت نواف الجابر الصباح، رسالة خطية إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تناولت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن وزير الخارجية أحمد ناصر الصباح، سلم الرسالة للرئيس اليمني في الرياض.

وتضمنت الرسالة سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها في مختلف المجالات، كما أنها تطرقت لآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكر موقع "سبتمبر نت" اليمني أن رئيس جمهورية اليمن عبد ربه منصور هادي، أشاد بوقوف الكويت إلى جانب اليمن ودعم التوافق الوطني والشرعية الدستورية في المحافل الدولية.

وقال الموقع إن هادي أكد موقفه الدائم الحريص على تحقيق السلام والحوار ووقف الحرب، مشددة على أهمية تنسيق المواقف مع دولة الكويت.