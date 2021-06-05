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    نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021

    الحريري يطالب الحكومة اللبنانية بتسديد ما هو متوجب عليها ‏من مساهمة مالية ‏

    © Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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    طالب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، بضرورة أن تسدد حكومة تسيير الأعمال ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية.

    كما طالب الحريري أيضا في بيان نقلته وكالة "رويترز" المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته تجاه لبنان.

    رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، بيروت، لبنان 7 أبري ل2021
    © AP Photo / Hassan Ammar
    الحريري: لن أشكل حكومة كما يريدها فريق رئيس الجمهورية

    وقال مكتب الحريري في بيان رسمي إنه بسبب عجز الدولة اللبنانية عن الوفاء بالتزاماتها في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة، التي يعيشها شعبنا، وتخلف المجتمع الدولي عن تسديد المستحقات المتوجبة عليه، قررت المحكمة الخاصة بلبنان وقف المحاكمة في قضايا اغتيال الشهيد جورج حاوي والوزيرين السابقين مروان حمادة وإلياس المر.

    وأوضح بقوله إنه كذلك سيطال مسائل أخرى تتعلق بمحاكمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، مشيرا إلى أن هذا قرار محزن أن يتوقف قطار العدالة ونحن بأكثر الأوقات حاجة إليه، ومؤلم أن تكون الأسباب مالية لذلك نطالب الحكومة اللبنانية بتسديد ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية.

    ودعا الحريري المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والإيفاء بالتزاماته في هذه القضايا الإنسانية للعدالة الدولية.

    وأفاد الحريري بأنه يخشى أن يكون التخلي عن المحكمة الخاصة بلبنان هو تخل عن العدالة وعن حقوق الإنسان وهو أمر من شأنه أن يشجع على الاغتيال السياسي والإفلات من العقاب وتكريس شريعة الغاب في بلد مثل لبنان يغرق في بحر من الأزمات.

    واختتم بيانه بقوله إنه "انطلاقا من إيماننا بالعدالة وقناعتنا بالحرية والديمقراطية، ندعو الدولة اللبنانية إلى تسديد مساهمتها المالية المستحقة ونناشد الدول الصديقة والشقيقة تقديم الموجبات المالية للمحكمة الخاصة بلبنان لأن عملها من شأنه أن يضع حدا لجرائم القتل السياسية وأن يكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتعزيز ثقافة العدالة والدفاع عن الانسان وحقه في الحياة".

    انظر أيضا:

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    رئيس الحكومة اللبنانية, الحكومة اللبنانية, لبنان, سعد الحريري, الحريري
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