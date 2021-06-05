قطر توجه نصيحة إلى إيران ودول الخليج 

وجه وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، نصيحة إلى كل من إيران ودول الخليج.

وقال عبد الرحمن آل ثاني في لقاء مع قناة CNBC، ضمن فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أمس الجمعة، ونقلته "صحيفة الشرق"، إن رؤية بلاده هي الوصول إلى إطار أمني إقليمي.

وأوضح وزير الخارجية القطري:

نصيحتنا لإيران ودول الخليج، هي دعونا نجلس سويا في حوار إقليمي، ويمكن حل الخلافات بين إيران ودول الجوار بالحوار المباشر.

وشدد محمد بن عبد الرحمن على أن بلاده تلعب دورا مهما في استتباب الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم كله، مشيرا إلى أن قطر تقوم بهذا الدور منذ 10 سنوات وهي مستمرة في هذا الدور، لافتا إلى أن بلاده شريك موثوق به في تحقيق السلام في الشرق الأوسط، فيما لعبت دور الوسيط النزيه بين مختلف أطراف النزاع بالمنطقة.

وذكر وزير الخارجية القطري في حواره أن "بلاده إذا طُلب منها المساعدة في الحوار الأمريكي الإيراني سنقوم بذلك لمصلحة المنطقة، ونؤمن في قطر بألا حل عسكريا لأي نزاع، بل يجب أن يكون الحل بالطرق الدبلوماسية".