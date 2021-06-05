ليبيا... البعثة الأممية تطالب بالتحقيق في اختطاف رئيس الهلال الأحمر في أجدابيا

دعت الأمم المتحدة السلطات الأمنية والعسكرية في ليبيا، اليوم السبت، للتحقيق في واقعة اختطاف ناشط يعمل لدى منظمة الهلال الأحمر قبل يومين.

القاهرة- سبوتنيك. وقالت البعثة الأممية في ليبيا في بيان إنها تعرب عن "قلقها بشأن سلامة السيد منصور عاطي المغربي، رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي في أجدابيا وناشط مدني"، مبينة أنه "اختطف في 3 حزيران/يونيو، عندما اعترض مسلحون مجهولون سيارته، ولا يزال مكان وجوده مجهولاً".

1/3 UNSMIL is concerned for the safety and security of Mansour Atti AlMaghrbi, Head of the Libyan Red Crescent Society in Ajdabia & a civil society activist. Mr AlMaghribi was abducted on 3 June when his car was intercepted by unknown armed men and his whereabouts remain unknown. pic.twitter.com/RM9EBJaFNm — UNSMIL (@UNSMILibya) June 5, 2021

​ودعا البيان إلى "الإفراج غير المشروط عنه، وتحث جميع السلطات العسكرية والأمنية ذات الصلة على ضمان إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف في اختفائه القسري، كما تؤكد على أن كل حالات الاعتقال والاحتجاز يجب أن تتم بناء على إجراءات قانونية، وبما يكفل سيادة القانون".

ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات حول الواقعة.

بيان جمعية الهلال الأحمر الليبي بشأن اختفاء مدير فرع الهلال الاحمر اجدابيا.

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Statement of the Libyan Red Crescent Society concerning the disappearance of the Director of the Red Crescent Branch Ajdabya pic.twitter.com/8zze0flJrq — Libyan Red Crescent Benghazi (@BenghaziLrc) June 4, 2021

​وسبق للأمم المتحدة في أكثر من مناسبة أن أعربت عن قلقها بشأن عمليات الاختطاف والاختفاء القسري لنشطاء وسياسيين من قبل الجماعات المسلحة وإفلاتها التام من العقاب، مطالبة أطراف النزاع إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، السلطة بشكل رسمي، في 16 آذار/مارس الماضي؛ وعهد إليها عملية التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، نهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.