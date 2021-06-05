سفير صنعاء في دمشق: أصبحنا ركنا فاعلا في محور المقاومة

أكد سفير صنعاء في سوريا، عبد الله صبري، أن اليمن باتت ركنا فاعلا في محور المقاومة في المنطقة.

ونقلت قناة "المسيرة"، أمس الجمعة، عن سفير صنعاء في سوريا، عبد الله صبري، أن اليمن أصبح ركنا فاعلا في محور المقاومة في المنطقة.

#المسيرة_عاجل | سفير الجمهورية اليمنية في سوريا عبدالله الصبري: اليمن اصبح ركنا فاعلا في محور المقاومة وما يميز الشعب اليمني استعداده لتحمل ما سيترتب عليه التحرك ليكون فاعلا في المعادلة الإقليمية ونصرة فلسطين — المسيرة - عاجل (@alosbou) June 4, 2021

وشدد صبري على أن ما يميز بلاده، استعداد الشعب اليمني لتحمل ما سيترتب عليه التحرك، ليكون فاعلا في المعادلة الإقليمية ونصرة فلسطين.

سبق أن قدم سفير صنعاء لدى دمشق، عبد الله علي صبري، وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية اليمنية، في زيارة إلى مكتب حركة "الجهاد الإسلامي" في دمشق، "التهاني والتبريكات للشعب والفصائل الفلسطينية المقاومة بالنصر الاستراتيجي على إسرائيل".

وفي بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، نقل السفير صبري إلى ممثل الحركة في سوريا، إسماعيل السنداوي، وإلى أعضاء الحركة و"سرايا القدس" الذراع العسكرية للحركة، تهاني ومباركة عبد الملك الحوثي، والرئيس مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله".

وقال السفير صبري:

نهنئ أشقاءنا الفلسطينيين، ومقاومتهم الباسلة على هذا الانتصار الذي أعاد للأمة كرامتها، وأجبر المعتدي على التراجع والاعتراف بالهزيمة، ما أدى إلى فرض معادلة جديدة سقطت معها كل أوهام السلام المزعوم.

واعتبر صبري أن انتصار المقاومة الفلسطينية يعد انتصارا للأمة العربية والإسلامية ولمحور المقاومة ولكل الشرفاء والأحرار في العالم، وعبر السفير والوفد المرافق له عن تعازيهم لأسر القتلى الفلسطينيين، وأمنياتهم بالشفاء العاجل للجرحى.