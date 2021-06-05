الجيش العراقي يعلن فتح تحقيق بشأن الاعتداء على البيشمركة

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، فتح تحقيق بشأن الاعتداء الذي تعرضت له قوات البيشمركة في محافظة دهوك.

وقال في بيان، "ندين الاعتداء الإرهابي الجبان الذي تعرضت له وحدة عسكرية عراقية ضمن قوات البيشمركة في الطريق إلى جبل متين في محافظة دهوك على يد مجموعات مسلحة غير عراقية".

ندين الاعتداء الارهابي الجبان الذي تعرضت له وحدة عسكرية عراقية ضمن قوات البيشمركة في الطريق إلى جبل متين في محافظة دهوك على يد مجموعات مسلحة غير عراقية.

وقد فتحت القوات الأمنية تحقيقاً في الحادث ، وسوف ينال كل معتد على دماء العراقيين وامنهم الجزاء العادل. pic.twitter.com/DsRoJzeSu2 — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) June 5, 2021

​وتابع: "نعزي عوائل الشهداء الخمسة من قوات البيشمركة وندعو بالشفاء العاجل للمصابين في الحادث".

وأضاف أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث، وسوف ينال كل معتد على دماء العراقيين وأمنهم الجزاء العادل".

وشدد رسول على "بسط السيادة الوطنية على كامل الأراضي العراقية ومنع أي خرق سواء كان داخليا أو خارجيا".

وأكد على "المبدأ الدستوري بعدم السماح بأن يكون العراق منطلقا لأي هجوم على جيرانه".

وبحسب موقع "رووداو" الكردستاني، قتل 5 عناصر من قوات البيشمركة وأصيب 5 آخرون في جبل متين بقضاء العمادية، التابع لمحافظة دهوك بكمين لحزب العمال الكوردستاني.



وأشار الموقع إلى أن "عجلة لقوات البيشمركة تعرضت فجر اليوم لاستهداف صاروخي قادر على اختراق المدرعات".