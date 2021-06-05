السعودية تحسم الجدل بشأن شرط السفر بلقاح كورونا داخل المملكة

حسمت هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية"، اليوم السبت، الجدل حول شرط السفر بلقاح كورونا داخل المملكة.

وأفادت "صحيفة عكاظ" بأن الهيئة السعودية قد أكدت أنه لا يشترط لمن يرغب بالسفر داخل المملكة أن يكون محصنا باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقالت هيئة وقاية السعودية:

يمكن السفر داخل السعودية دون أخذ اللقاح، ويجب أن تكون الحالة الصحية للمسافر في تطبيق توكلنا، لم تثبت إصابته، ليتمكن من السفر.

وأكدت الهيئة السعودية أن إظهار الحالة الصحية عبر تطبيق "توكلنا" شرط للسفر على جميع الرحلات داخل محافظات المملكة، وينطبق ذلك على المسافرين السعوديين وغير السعوديين، فضلا عن أنه يمكن لمن عمره أقل من 15 عاما التسجيل بحساب مستقل في التطبيق "توكلنا" نفسه.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أطلقت، أمس الجمعة، تحذيرا لمواطنيها من تزايد أعداد الإصابات بوباء كورونا خلال الأيام الماضية، معلنة أنها رصدت تزايدا في خارطة الإصابات بالفيروس في المملكة خلال الأيام الماضية، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وطالبت الوزارة، المواطنين، بضرورة أخذ الحيطة والتقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي منعا لانتشار كورونا، وحفاظا على صحتهم وسلامتهم.

يذكر أن السلطات السعودية كانت قد ضبطت، اليوم الجمعة، 62 امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أحد المسارحة، لمخالفتهن الإجراءات الاحترازية.

ونقلت "وكالة الأنباء السعودية واس" عن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، أن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت 62 امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أحد المسارحة.

وأكد الرائد حكمي أن قواته الشرطية ضبطت هؤلاء النسوة في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا، وتمّ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهن.