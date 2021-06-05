الوساطة الجنوبية تمدد التفاوض بين الخرطوم وحركة الحلو أسبوعا

أعلنت الوساطة الجنوبية، اليوم السبت، عن تمديد المفاوضات بين الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، لمدة أسبوع.

تقرر تمديد المفاوضات التي تحتضنها جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان منذ 9 أيام، إلى 13 يونيو/ حزيران الجاري، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وجاء القرار لمنح مزيد من الوقت للطرفين بهدف تقريب وجهات النظر في القضايا التي لم يتم الاتفاق عليها بعد.

وأمس الجمعة، قال مقرر فريق الوساطة ضيو مطوك، إنه لا يستبعد مد فترة التفاوض بين الطرفين قائلا "كل الخيارات مفتوحة للتمديد ولدينا وقت لمدة 24 ساعة، وربما يتم معالجة تلك القضايا خلال هذه الفترة".

وأضاف أنه قدم خلال الجلسة المسائية من المفاوضات تقارير اللجان الأربع التى تم تشكيلها صباح الجمعة للنظر في النقاط الخلافية، المتمثلة في: الترتيبات الأمنية، الحكم والإدارة، الاقتصاد والشئون الاجتماعية والنظام القضائي.

وأشار مطوك، إلى أن تقدما طرأ في ملف الترتيبات الأمنية، لافتاً إلى أن اللجنة استطاعت معالجة 50% من الموضوعات المحولة لها، مضيفا "للأسف اللجان الثلاثة الأخري لم تحرز أي تقدم في القضايا المحولة لها".

وفي 27 مايو/آيار الماضي، أعلن مجلس السيادة السوداني، انطلاق جولة المفاوضات المباشرة بين حكومة الخرطوم وحركة الحلو في عاصمة الجارة الجنوبية.

ووقتها أكد رئيس فريق وساطة السلام بالسودان توت قلواك، "حرص جنوب السودان على أن تكون هذه الجولة حاسمة لتحقيق السلام وإنهاء معاناة النازحين المتأثرين بالحرب في جبال النوبة/ جنوب كردفان والنيل الأزرق".

وتخلفت حركة الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، التي تقاتل القوات الحكومية في إقليم دارفور غربي البلاد عن اتفاق سلام تاريخ وقعته الخرطوم مع حركات مسلحة ضمن تحالف "الجبهة الثورية" في 3 أكتوبر/تشرين الاول الماضي.