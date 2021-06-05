الجيش اللبناني يكشف تفاصيل خرق زورق بحري إسرائيلي مياهه الإقليمية

أعلن الجيش اللبناني مساء اليوم السبت تفاصيل خرق بحري إسرائيلي قبالة رأس الناقورة تكرر ليومين متتاليين.

وأصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني بيانا جاء فيه أنه "بتاريخ 4 / 6 / 2021 اعتبارا من الساعة 18.45 ولغاية الساعة 18.50، خرق زورق بحري تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 185 مترا"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وأضاف البيان أن الخرق تكرر مرة أخرى اليوم السبت، وجاء في البيان أنه "بتاريخ 5/6/2021 أقدم الزورق المذكور، ما بين الساعة 1.32 والساعة 2.21، على خرق البقعة البحرية المذكورة على مرحلتين، ولمسافة أقصاها حوالى 222 مترا".

وأشار البيان إلى أن عناصر الزورق أقدموا على إلقاء قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية التي تم اختراقها.

واكد البيان أنه "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".