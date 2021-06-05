الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة مهاجمين من "أنصار الله" في معارك شمال الجوف

أعلن الجيش اليمني،اليوم السبت، سقوط قتلى وجرحى في صفوف جماعة "أنصار الله"، خلال معارك في محافظة الجوف الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

القاهرة- سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع اليمنية، عبر "تويتر"، إن "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش) كسرت هجوماً للحوثيين على مواقع عسكرية في جبهة الخنجر شمال مدينة الحَزم (مركز محافظة الجوف)".

وأضاف أن "المعارك التي دارت رحاها جنوب وغرب جبهة الخنجر، أسفرت عن سقوط العديد من عناصر الحوثيين بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد".

وتأتي المعارك بعد يومين من إعلان الجيش اليمني مقتل وإصابة مسلحين من جماعة الحوثيين، اثر كمين نصبته قواته لمجاميع تابعة لها أثناء محاولتها التسلل إلى أحد المواقع العسكرية غرب معسكر الخنجر شمال مدينة الحزم وسط الجوف.

في السياق الميداني أيضاً، ولكن في محافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي اليمن، قالت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، إن "التحالف العربي استهدف بغارات جوية تعزيزات للحوثيين قادمة إلى جبهة الكَسّارة (غرب مأرب) ما أدى إلى تدميرها، وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم".

في المقابل، أفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، بأن "التحالف نفذ 9 غارات جوية على محافظة مأرب، تركزت على مديرية صِرواح غرب مأرب".

وأشار إلى "شن طيران التحالف غارة جوية على منطقة المهَاشِمة في مديرية خبْ والشّعْف (شرقي الجوف)".