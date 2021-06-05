الداخلية الأردنية تحذر من الاعتداء على منتسبي الأمن العام

أصدرت وزارة الداخلية الأردنية بيانا تحذر فيه من الاعتداء على أفراد الأمن العام القائمين على حماية أمن البلاد، وذلك بعد إصابة بعضهم في هجوم مسلح.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الاعتداء المسلح وقع بالقرب من طريق مطار الملكة علياء الدولي.

وقالت الوكالة إن الهجوم أدى إلى إصابة عدد من منتسبي جهاز الأمن العام، مشيرة إلى أنها حذرت في بيانات سابقة من أنها لن تسمح بإقامة أي تجمعات أو فعاليات مخالفة للقانون أو تهدد السلم الأهلي.

ولفتت الوزارة إلى أن أي خرق للقانون أو اعتداء على أفراد الأمن العام سيقابل برد حاسم، مشيرة إلى أن الحزم في هذه الأمور، وفقا للقانون، يساهم في حفظ الأمن والأمان ويساهم في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.