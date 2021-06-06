التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها الحوثيين باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، صباح اليوم الأحد اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ملغومة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) باتجاه جاه خميس مشيط جنوبي المملكة.

وقال التحالف في بيان: "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

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التحالف : الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط. #واس_عام pic.twitter.com/8YygsDaG97 — واس العام (@SPAregions) June 5, 2021

وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة الحوثيين، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.