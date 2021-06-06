"أنصار الله" ترفض دخول 250 ألف كيس دقيق لـ"الأغذية العالمي" إلى ميناء الحديدة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، السبت، رفض شحنة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة، قالت إنها فاسدة وغير مطابقة للمواصفات المعتمدة.

القاهرة - سبوتنيك . وذكر موقع "26 سبتمبر.نت" التابع لوزارة الدفاع في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، إن "الهيئة اليمنية للمواصفات وضبط الجودة في ميناء الحديدة، رفضت دخول 250 ألف كيس من الدقيق التركي الفاسد وغير الصالح للاستخدام الآدمي تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، وذلك لعدم مطابقتها المواصفات القياسية المعتمدة".

وأضاف أن "الشحنة كانت على متن الباخرة (جلوريوس) التابعة لبرنامج الأغذية العالمي".

ولم يصدر أي تعليق من برنامج الأغذية العالمي بشأن اتهام جماعة "أنصار الله".

وفي 12 نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت "أنصار الله" إتلاف أكثر من 240 طنا من البذور الفاسدة قالت إنها مقدمة من منظمة الأغذية والزراعة (فاو).