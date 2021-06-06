رئيس شركة يعرض جهازا لاستخراج الماء من الهواء في السعودية..فيديو

نشر الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم" العقارية، أحمد جلال إسماعيل، مقطعا مصورا لجهاز وضع في مدينة نيوم السعودية، قال إنه يمكنه استخراج الماء من الهواء.

ونشر إسماعيل مقطع الفيديو على "تويتر" وهو يقف أمام آلة ليضغط على زر ليخرج الماء، وعلق على المقطع قائلا "ماء من الهواء.من نيوم السعودية وقريبا في برج مجموعة ماجد الفطيم".

Water from thin air - at @NEOM #KSA and coming soon to a @MajidAlFuttaim Tower near you. pic.twitter.com/r4LuC1jqeL — Ahmed Galal Ismail (@Ahmed_G_Ismail) June 1, 2021

وتساعد هذه التقنيات في استخراج المياه من الهواء الجاف تقريبا باستخدام حرارة أشعة الشمس، على نحو يمكن أن يساعد في توفير مصدر دائم للمياه في المناطق النائية ذات الوصول المحدود إلى الكهرباء. وهي مناسبة للمناطق الصحراوية.

وتضم بعض الأجهزة مادة ماصة تجمع بخار الماء من الهواء ليلا. وفي وقت النهار تعمل الحرارة الناتجة عن الشمس المتجمعة في لوحة الامتصاص على إطلاق الماء من المادة بحيث تكون مناسبة للاستخدام، بحسب ما نقل موقع "سي أن أن".