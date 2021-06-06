الخارجية الأردنية: وصول أبو جابر أقدم أسرانا في إسرائيل قد يتأخر

ونقل موقع "عمون"، عن الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز أن كافة الاجراءات ووثائق السفر جاهزة في الجسر لاستقبال أبو جابر.

وأوضح الفايز أن الإجراءات القانونية للسلطات الإسرائيلية قد تؤخر وصول أبو جابر، الذي كان من المتوقع أن يصل إلى الأردن اليوم.

وأوضح أنه في حال لم يصل أبو جابر إلى بلاده اليوم فإنه قد يصل في حد أقصى خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان نادي الأسير الفلسطيني أعلن أن إدارة السجون في إسرائيل، ستفرج الأحد، عن أقدم الأسرى الأردنيين، عبدالله نوح أبو جابر، بعد أن أمضى في الأسر 20 عاما ونصف العام.

وقال نادي الأسير في بيان، إن "عائلته قد تمكنت خلال سنوات أسره من زيارته مرتين فقط، كما أنّه فقد والديه، وشقيقته، خلال هذه السنوات، وحُرم من وداعهم، كما المئات من الأسرى في سجون الاحتلال الذين فقدوا أحبة لهم".

وخلال سنوات أسره الطويلة، خاض عدة إضرابات عن الطعام، وكان أبرزها إضرابا عن الطعام خاضه في أواخر عام 2015، وبداية عام 2016، حيث استمر إضرابه لأكثر من 70 يومًا، للمطالبة بالإفراج عنه وعودته إلى عائلته في الأردن.

الأسير أبو جابر هو واحد من بين (22) أسيرا أردنيا تعتقلهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها.