قيس سعيد عن المطبعين مع إسرائيل: هم أحرار ونحن أحرار ونريد أن نموت أحرارا

علق الرئيس التونسي، قيس سعيد، على سؤال بشأن إقامة بعض الدول العربية، مؤخرا، علاقات رسمية ودبلوماسية مع إسرائيل، ورؤية بلاده لتلك الخطوة.

وأكد في حوار مع "قناة يورونيوز"، أمس السبت، أن تونس لم تتدخل في أي اختيارات للدول الأخرى المطبعة مع إسرائيل، فهم أحرار، ويرغب أن تكون بلاده حرة أيضا في اختياراتها بهذا الشأن.

وقال الرئيس التونسي:

"نحن نتعامل مع الدول، الأنظمة تختار الاختيارات التي تريد، لم نتدخل فيها على الإطلاق. هم أحرار ولكن أيضا نحن أحرار وعشنا أحرارا، ونريد أن نموت أحراراً. هم أحرار، اختاروا الذي اختاروه".

ويشار إلى أن كل من الإمارات والبحرين وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، برعاية من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

وتلتهما السودان في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الثاني، وبرعاية أمريكية، أيضا، لتصبح خامس دولة، بعد مصر والأردن والبحرين والإمارات.

فيما جاءت المغرب في المرتبة السادسة للتطبيع مع إسرائيل، حينما وقعت على اتفاق سلام في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبرعاية أمريكية أيضا، من الرئيس السابق، دونالد ترامب.