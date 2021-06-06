رئيس المجلس الأوروبي: ندعم الانتقال الديمقراطي السلمي في تونس

أبلغ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الرئيس التونسي، قيس سعيد، دعم الاتحاد الأوروبي لعملية الانتقال الديمقراطي في تونس.

وقال ميشال في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "أخبرت الرئيس سعيد، دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لتونس لمواكبة انتقالها الديمقراطي وإصلاحاتها".

وشدد رئيس المجلس الأوروبي عقب اجتماع مع الرئيس التونسي يوم الجمعة، على أن هذا الانتقال يتطلب حوارا سياسيا سلميا، معتبرا أن التعاون بين الجانبين دليل على جودة الشراكة بينهما.

J’ai affirmé au Président Saied @TnPresidency le soutien sans faille de l’UE à la Tunisie pour accompagner sa transition démocratique et ses réformes. Cela passe par un dialogue politique apaisé. Notre coopération témoigne de la qualité de notre partenariat. pic.twitter.com/AJZsFjSQkF — Charles Michel (@eucopresident) June 4, 2021

​وكان الرئيس التونسي بدأ يوم الخميس الماضي، زيارة إلى بروكسل للمشاركة في قمة خاصة بتونس مع الاتحاد الأوروبي.

وهذه الزيارة الثانية لسعيد إلى الاتحاد الأوروبي منذ توليه الحكم في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.