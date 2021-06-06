نصف مليار دولار حجم المبادلات التجارية الإماراتية الإسرائيلية

قالت فلور حسن ناحوم، أحد مؤسسي مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي، إن حجم العلاقات التجارية الإماراتية الإسرائيلية يصل إلى نحو نصف مليار دولار.

وأجرت "وكالة فرانس برس" ، اليوم الأحد، لقاء مع فلور حسن ناحوم، نائبة رئيس بلدية القدس ، كشفت فيه أن حجم علاقات إسرائيل والإمارات كان قبل بضعة أشهر، 300 مليون دولار فقط، فيما وصل حاليا إلى نصف مليار دولار، حتى الآن، معتبرة أن هذا الرقم في ارتفاع مطرد.

وأكدت فلور حسن ناحوم، على هامش منتدى تجاري لتعزيز العلاقات بين الجانبين، الإماراتي والإسرائيلي، خاصة في مجالات الصحة والطاقة المتجددة والتقنيات، أن العلاقات التجارية الثنائية في اطراد مستمر، رغم الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والتي قتل خلالها نحو 250 فلسطينيا.

ويشار إلى أن دولتي الإمارات والبحرين وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.