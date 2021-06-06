أزمة إنفلونزا الطيور تهدد البصرة... ووزير الزراعة العراقي يريد الحل

تشهد محافظة البصرة، جنوبي العراق، أزمة حادة تتمحور حول ازدياد الإصابات بفيروس إنفلونزا الطيور، ما استدعى تدخلا سريعا من وزير الزراعة في البلاد.

أعلنت وزارة الزراعة، أمس السبت، تشكيل لجان برئاسة محافظ البصرة أسعد العيداني، لحصر الأضرار والحد من انتشار مرض إنفلونزا الطيور في المحافظة.

وأعلنت كوادر المستشفى "البيطري" التعليمي في البصرة، اليوم الأحد، حالة الإنذار القصوى للتحري عن انفلونزا الطيور في الأسواق والحقول.

هلاك كبير

كشفت مديرية زراعة قضاء الزبير في البصرة، السبت، عن هلاك أكثر من 350 ألف طير دجاج في أحد حقول تربية الدواجن، نتيجة الإصابة بانفلونزا الطيور.

وبحسب ما أعلنته وسائل إعلام محلية، فقد علق مدير الزراعة في القضاء المذكور أعلاه بأن أنفلونزا الطيور أصابت حقول أخرى ضمن ناحية سفوان.

وأشار إلى الاستمرار بالتحري على حقول قضاء الزبير.

ونوه إلى قيام أصحاب الحقول والجهات المساندة بطمر الدجاج المصاب، الذي تسبب بخسائر فادحة وكبيرة لمربي حقول الدواجن وإنتاج بيض المائدة.

محاولات حكومية

وصل وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، الأحد، إلى محافظة البصرة، للاطلاع على آخر التطورات فيما يخص أزمة تفشي انفلونزا الطيور في بعض حقول الدواجن في المحافظة.

وبحسب مسؤول دائرة الثروة الحيوانية في محافظة البصرة، فإن أحد حقول الدواجن في بلدة سفوان شهد نفوق 60 ألف دجاجة، أنّ الإصابات ظهرت في حقل واحد، وتم التأكد منها بعد أخذ عينات وفحصها في العاصمة بغداد، وجرى طمر الدجاج النافق ووضع طوق حول مكان الطمر بمسافة 7 كيلومترات.

وزارة الزراعة العراقية وعلى لسان متحدثها سيطرت على انتشار إنفلونزا الطيور في جميع المحافظات باستثناء البصرة، مع التأكيد على أن العمل ما زال جاريا لمحاولة جرد الإحصائيات النهائية.

السبب فيما حصل

المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية، حميد النايف، أرجع النايف سبب تفشي الفيروس في البلاد إلى دخول دجاج تركي غير صالح، إذ يتجه بعض أصحاب حقول الدواجن إلى الاستيراد من تركيا عن طريق التهريب بدلاً من التربية والتفقيس المحلي، على حد تعبيره.

الحل

قرر محافظ البصرة، أسعد العيداني، أمس الجمعة، تشكيل لجنة عليا لإدارة ملف انتشار إنفلونزا الطيور، في محاولة للحد من تفشيه في كل أنحاء المحافظة، كما اتخذت عدد من المحافظات العراقية إجراءات لمنع دخول الدجاج إليها خشية انتشار إنفلونزا الطيور.

كما وجهت السلطات المحلية في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، السبت، بمنع دخول الدواجن من المحافظات الأخرى، موضحة أن السبب يعود لظهور إنفلونزا الطيور في البصرة.