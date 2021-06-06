لا يمكنها حماية إسرائيل.. نتنياهو: أدعو للتصويت ضد الحكومة الجديدة

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى التصويت ضد الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها في بلاده.

وفي افتتاح اجتماع حزب "الليكود" الحاكم، حتى الآن، أكد نتنياهو، رئيس حكومة تصريف الأعمال في بلاده، معارضته الشديدة للحكومة التي تم تشكيلها بزعامة نفتالي بينيت، رئيس حزب "يمينا"، بمساعدة زعيم المعارضة، رئيس حزب "يش عتيد/يوجد مستقبل"، يائير لابيد.

وشدد نتنياهو على إطاحته بالحكومة الجديدة في حال التصويت على منحها الثقة من قبل الكنيست، خلال الأيام القليلة المقبلة، قائلا:

لو تمت الموافقة على الحكومة الجديدة ستكون أكبر عملية تزوير في التاريخ.

وادعى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، أنه في حال الموافقة على الحكومة الجديدة، ستشهد بلاده ما وصفه بـ"أكبر تزوير انتخابي في التاريخ"، بدعوى أن تلك الحكومة ستكون مجرد ائتلاف يسار، لن تتمكن من ضمان مصالح إسرائيل، ولا يمكنها حماية البلاد، أو منع إيران من حيازة السلاح النووي، كما أنه لا يمكنها التعاطي مع قطاع غزة.

"חופש הביטוי איננו הסתה. אי אפשר להתייחס לביקורת בימין כאל הסתה ואל ביקורת מהשמאל כפעולה לגיטימית של חופש ביטוי". רה"מ @netanyahu מסביר "מה זה הסתה": "קריאה לאלימות - חציית הקו בין ביקורת להסתה" pic.twitter.com/2JkUHY76qq — ערוץ כנסת (@KnessetT) June 6, 2021

والأربعاء الماضي، أبلغ يائير لابيد رئيس حزب "هناك مستقبل" (وسط) رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين، أنه تمكن من تشكيل حكومة.

وستكون رئاسة الحكومة الجديدة بالتناوب بين لابيد ورئيس حزب "يمينا" نفتالي بينيت، لمدة عامين لكل منهما، بحيث يبدأ الأخير المهمة أولا.

רה"מ: הונאת הבחירות הגדולה בהיסטוריה – לא הסכמתי להישען על עבאס • @LiorKenan עם דבריו המלאים >> https://t.co/Gkv3BtRotO pic.twitter.com/LGxxBn28jV — חדשות 13 (@newsisrael13) June 6, 2021

وفي أول تعليق له قال نتنياهو الذي سبق وفشل في تشكيل حكومة عقب الانتخابات الأخيرة التي جرت في 2 مارس/ أذار الماضي: "يجب على أعضاء الكنيست اليمينيين معارضة حكومة اليساريين الخطرة".

وتتألف حكومة بينيت-لابيد من 8 أحزاب تضم مختلف ألوان الطيف السياسي في إسرائيل بداية من أقصى اليمين (يمينا)، وصولا إلى أقصى اليسار (ميرتس).