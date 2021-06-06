منعا للاحتيال.. البنك المركزي السعودي يوجه تحذيرا للمواطنين

وجه البنك المركزي السعودي، اليوم الأحد، تحذيرا قويا للمواطنين، منعا للاحتيال وسرقة أموالهم أو حساباتهم البنكية.

ونشر البنك السعودي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، طالب فيها المواطنين بضرورة التحقق من كون المؤسسات المالية السعودية، التي يرغبون في التعامل معها، مرخصة من الجهات المختصة في المملكة.

تحقق من كون المؤسسات المالية التي ترغب التعامل معها مرخصة من الجهات المختصة في المملكة وذلك من خلال زيارة المواقع الإلكترونية للجهات المختصة، وتجنّب التعامل مع مؤسسات غير مرخصة لتلافي الوقوع في عمليات احتيال.#البنك_المركزي_السعودي #SAMA — SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) June 6, 2021

وناشد البنك المركزي السعودي "ساما"، في تغريدته، المواطنين بزيارة المواقع الإلكترونية للجهات المختصة، والعمل على تجنب التعامل مع مؤسسات غير مرخصة، تجنبا للوقوع في عمليات نصب أو احتيال.