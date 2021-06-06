قوة كويتية تتوجه إلى تركيا للمشاركة في تدريبات عسكرية

أعلن الجيش الكويتي، اليوم الأحد، أن وحدة عسكرية ستشارك غدا في تدريب مشترك مع الجيش التركي لتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات، بعد أكثر من عامين على توقيع مذكرة تعاون دفاعي.

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان لرئاسة أركان الجيش الكويتي، "غادرت البلاد اليوم القوة الكويتية المشاركة في تمرين مشترك مع الجانب التركي ممثلةً بلواء المغاوير/25، والذي سوف يعقد في الجمهورية التركية الصديقة خلال الفترة من 7 حزيران/يونيو ولغاية 17 يونيو 2021".

غادرت البلاد اليوم القوة الكويتية المشاركة في تمرين مشترك مع الجانب التركي ممثلةً بلواء المغاوير/25 والذي سوف يعقد في الجمهورية التركية الصديقة خلال الفترة من 7 يونيو ولغاية 17 يونيو 2021



تأتي هذه المشاركة لتبادل الخبرات بين القوات الخاصة وتعزيز التعاون العسكري المشترك . pic.twitter.com/dwwUaGZvHz — KUWAIT ARMED FORCES-الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) June 6, 2021

وبحسب البيان، "تأتي هذه المشاركة لتبادل الخبرات بين القوات الخاصة وتعزيز التعاون العسكري المشترك".

ووقعت رئاسة أركان الجيش الكويتي ونظيرتها التركية في 2019 "خطة عمل التعاون الدفاعي 2019" بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وقالت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الكويتي حينها، إن توقيع هذه الخطة يأتي استمرارا للتنسيق العسكري المشترك لتحقيق المزيد من الانسجام وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود، وفقا لوسائل الإعلام الكويتية.

وسبق للواء المغاوير الكويتي المشاركة في تمرين مع الجانب التركي في 2015.