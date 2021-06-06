النواب الأردني يقرر فصل النائب أسامة العجارمة

قرر مجلس النواب الأردني خلال جلسة خاصة عقدها، اليوم الأحد، فصل النائب أسامة العجارمة، وذلك بعد مرور ما يقارب الأسبوع من قرار تجميد عضويته لمدة عام، بسبب إساءته لمجلس النواب الأردني.

عمان، 6 يونيو – سبوتنيك. وصوت البرلمان الأردني على فصل النائب العجارمة إذ صوت 108 من 119 نائباً على فصله. وكان المجلس قد عقد، اليوم، جلسة خاصة بعد رفع 109 نواب في البرلمان مذكرة لرئيس المجلس تطالب بفصل النائب العجارمة.

وقال رئيس مجلس النواب الأردني، عبد المنعم العودات، خلال كلمة ألقاها في افتتاح الجلسة، إن "ما شهدته ساحتنا الوطنية من مظاهر مؤسفة على مدى الأيام القليلة الماضية إنما يزيدنا إيماننا بضرورة فرض سيادة القانون، للحفاظ على وحدتنا ومكتسباتنا الوطنية، والدفاع عن أمن واستقرار بلدنا في جميع الظروف والأحوال".

وأكد أن "الإخلاص والولاء المتبادل بين القيادة والشعب هو الأساس الصلب الذي تحطمت عليه كل الفتن، ما خفي منها وما ظهر، وقامت عليه أركان هذه الدولة القوية المستقرة بسلطاتها ومؤسساتها المدنية والعسكرية".

وقال العودات "أود أن أدين باسمكم جميعا، وبشكل صارم ما صدر من تفوهات منحرفة تجاه جلالة مليكنا، وأعلن رفض المجلس ووقوفه بحزم في وجه أي مساس بحياة ومكانة ومنزلة قائدنا المفدى، وأي مساس بنظامنا الاجتماعي، وتوافقنا العشائري والعائلي، وسلمنا الاجتماعي، الذي يشكل أساس أمن واستقرار بلدنا الأردن العزيز الشامخ الأصيل".

وصوت مجلس النواب الأردني قبل أسبوع على قرار لجنته القانونية، الذي ينص على تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة عاماً واحدا، بسبب إساءته لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للمجلس.

وليلة أمس، وقعت مواجهات بين أنصار النائب العجارمة وبين قوات الأمن الأردنية.

وجاء في بيان صادر عن الأمن الأردني حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه أن قوة أمنية تعاملت، مساء يوم أمس، مع أعمال شغب وإحراق مركبات وإطلاق عيارات نارية في الهواء، قام بها مجموعة من الأشخاص في منطقة ناعور، ونتج عن تلك الأعمال إصابة أربعة من رجال الأمن العام وجرى إسعافهم إلى المستشفى وهم قيد العلاج.