الأردن... إطلاق الغاز المسيل للدموع على أنصار النائب العجارمة

أطلقت قوات الأمن الأردني، اليوم الأحد، قنابل الغاز المسيل للدموع على أنصار النائب أسامة العجارمة، والذي قرر البرلمان الأردني فصله في وقت سابق.

وقالت قناة "العربية" إن أنصار أسامة العجارمة اشتبكوا مع قوات الأمن غرب العاصمة الأردنية عمان اليوم الأحد.

يأتي ذلك بعدما قرر مجلس النواب الأردني خلال جلسة خاصة عقدها، اليوم الأحد، فصل النائب أسامة العجارمة، وذلك بعد مرور ما يقارب الأسبوع من قرار تجميد عضويته لمدة عام، بسبب إساءته لمجلس النواب الأردني.

وصوت البرلمان الأردني على فصل النائب العجارمة إذ صوت 108 من 119 نائباً على فصله. وكان المجلس قد عقد، اليوم، جلسة خاصة بعد رفع 109 نواب في البرلمان مذكرة لرئيس المجلس تطالب بفصل النائب العجارمة.

أنصار أسامة العجارمة يشتبكون مع قوات الأمن غرب العاصمة الأردنية#العربية pic.twitter.com/KqXQjqhRlP — العربية (@AlArabiya) June 6, 2021

وقال رئيس مجلس النواب الأردني، عبد المنعم العودات، خلال كلمة ألقاها في افتتاح الجلسة، إن "ما شهدته ساحتنا الوطنية من مظاهر مؤسفة على مدى الأيام القليلة الماضية إنما يزيدنا إيماننا بضرورة فرض سيادة القانون، للحفاظ على وحدتنا ومكتسباتنا الوطنية، والدفاع عن أمن واستقرار بلدنا في جميع الظروف والأحوال".

وأكد أن "الإخلاص والولاء المتبادل بين القيادة والشعب هو الأساس الصلب الذي تحطمت عليه كل الفتن، ما خفي منها وما ظهر، وقامت عليه أركان هذه الدولة القوية المستقرة بسلطاتها ومؤسساتها المدنية والعسكرية".

يذكر أن العجارمة كان قد اتهم سلطات بلاده بقطع الكهرباء بشكل متعمد عن كافة مناطق المملكة، لمنع الحشود الشعبية من إكمال فعاليتها بالوصول إلى الحدود مع الأراضي الفلسطينية.