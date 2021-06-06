بعد سقوطها في "نافورة".. عبير موسي تفقد الوعي خلال اعتصام أمام البرلمان التونسي

تدخل طاقم طبي تونسي لإسعاف رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي عبير موسي، اليوم الأحد، بعدما فقدت وعيها خلال اعتصام "تحرير البرلمان من الإخوان".

وفقدت عبير موسي الوعي بعد أن اضطرت إلى الاعتصام في ساحة باردو أمام مقر البرلمان، في العراء وتحت أشعة الشمس، بعد أن منعتها العناصر الأمنية من نصب الخيام.

وكانت عبير موسي ومناصرين للحزب الدستوري الحر قد بدأت، منذ يوم أمس، اعتصاما مفتوحا أمام مقر البرلمان، مطالبين برحيل الإخوان (حركة النهضة الإسلامية).

يذكر أن موسي وقعت أمس في نافورة في ساحة باردو، ما أثار حالة احتقان في صفوف أنصارها المتجمعين قبالة مبنى البرلمان.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عملية سقوط عبير موسي إثر محاولتها تجاوز الحاجز الأمني للمرور باتجاه مبنى البرلمان.

وتجمع عدد كبير من أنصار عبير موسى في مظاهرات لمساندتها في اعتصامها الذي قالت إنها ستخوضه إلى حين "تحرير البرلمان من سلطة الإخوان"، على حد تعبيرها.