الكويت تعلن عن دفعة جديدة من لقاح "أوكسفورد" تصل بعد 10 أيام

قال وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، إن دفعة جديدة من لقاح "أوكسفورد"، ستصل بعد عشرة أيام.

وبحسب تصريحات نقلتها صحيفة "القبس" الكويتية، فإن الصباح أكد أن الدفعة الجديدة التي ستصل من لقاح "أوكسفورد" بعد عشرة أيام سيتم تطعيم منتظري الجرعة الثانية منها.

وأوضح وزير الصحة الكويتي أنه سيتم تشغيل 30 مركزا من أجل البدء في تطعيم الجرعة الثانية من لقاح "أوكسفورد" عند وصوله.

وكشف الوزير الكويتي أن الكويت ليست وحدها من يعاني تأخر وصول لقاح "أوكسفورد"، مؤكدا أن دولا كثيرة تعاني ذلك، ومنها الدول الخليجية عموما.

ولفت الصباح إلى أن 75% من إنتاج اللقاحات في العالم موزعة على 10 دول، في حين أن 25% يتم التعامل عليها لبقية دول العالم.

كما كشف الصباح في تصريحاته أن بلاده قد تعاقدت بالفعل لجلب لقاحي "موديرنا" و"جونسون آند جونسون".

يشار إلى أن السلطات الكويتية كانت قد حددت أربعة أنواع من التطعيمات، يعفى المطعمون بها من الحجر المؤسسي عند وصولهم إلى الكويت.

ووفقا لخطاب من الصحة الكويتية فإن اللقاحات التي حددتها وزارة الصحة الكويتية هي "فايزر بايونتك"، و"أسترازينيكا أكسفورد"، و"موديرنا"، و"جونسون آند جونسون".