"أنصار الله" تتهم السعودية بمنع الحكومة اليمنية من تنفيذ صفقات لتبادل الأسرى

اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأحد، السعودية التي تقود عمليات التحالف العربي في اليمن، بإيقاف عمليات تبادل للأسرى بين الجماعة والقوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عبد القادر المرتضى، اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمي "تويتر"، إن "هناك توجيهات سعودية جديدة للمرتزقة بوقف كل عمليات التبادل المتفق عليها محليا".

وأضاف: "أدى ذلك إلى تعليق 7 عمليات تبادل في عدة جبهات تشمل أكثر من 400 أسير من الطرفين".

ويأتي اتهام "أنصار الله" للسعودية بإعاقة صفقات تبادل الأسرى، بعد شهر من دعوات متبادلة بين الجماعة والحكومة اليمنية، لتنفيذ تبادل شامل للأسرى.

وأعلنت الأمم المتحدة في 21 شباط/ فبراير الماضي، فشل مفاوضات رعتها بين الحكومة اليمنية و"أنصار الله" بالعاصمة الأردنية عمَّان، في التوصل إلى اتفاق لتنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمَّان، بشأن الأسرى الموقع في 16 شباط/ فبراير العام الماضي، يشمل الإفراج عن 300 أسير، بواقع 200 من الجماعة و100 من القوات الحكومية بينهم اللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني، وهو أسير منذ آذار/ مارس 2015.

وفي 16 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تبادل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، 1056 أسيرا ومعتقلا، بينهم 15 سعوديا و4 سودانيين من قوات التحالف العربي، ضمن اتفاق سويسرا الذي توصل إليه الطرفان أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وتبادلت الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، في كانون الأول/ ديسمبر عام 2018، ضمن جولة مفاوضات السلام في ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى.