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    دواء أفيبيرافير ضد كورونا، القاهرة، مصر يونيو 2020

    مصر تغلق 41 منشأة طبية مخالفة خلال يوم واحد

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية إغلاق 41 منشأة طبية خاصة مخالفة في محافظتي الجيزة والإسكندرية، أمس السبت، وذلك خلال حملات مكبرة شنتها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بالوزارة، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

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    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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    وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الطبية والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، مؤكداً تشديد الرقابة على تلك المنشآت من خلال الحملات التفتيشية الدورية للتأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق سياسات مكافحة العدوى، ووجود عمالة مؤهلة، ومراجعة صلاحية الأدوية ووضعها في أماكن مرخصة، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

    وأشار مجاهد إلى المرور على 68 منشأة طبية خاصة في المحافظتين، تنوعت ما بين "مستشفيات، عيادات تخصصية، مراكز للعلاج الطبيعي، معامل، مراكز أشعة"، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية ومعايير مكافحة العدوى، بما يضمن للمرضى الحصول على أفضل خدمة طبية.

    من جانبه، أوضح الدكتور هشام زكي، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية في مصر، أن الحملات شملت المرور على 37 منشأة طبية خاصة بمحافظة الإسكندرية بـ مناطق "العجمي، المنتزه، العامرية، شرق ووسط الإسكندرية"، كما تم المرور على 31 منشأة بمحافظة الجيزة بـ مناطق "الدقي، المهندسين، العجوزة، السادس من أكتوبر، الشيخ زايد"، وذلك من خلال 21 فريق من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، والإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وإدارة مكافحة العدوى، ومباحث التموين.

    وأشار "زكي" إلى إصدار قرار إغلاق لـ 20 منشأة طبية خاصة بمحافظة الإسكندرية، و21 منشأة أخرى بمحافظة الجيزة، وذلك لمخالفتهم للاشتراطات الصحية، ومعايير مكافحة العدوى، وعدداً منها يعمل بدون ترخيص، فضلاً عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر، لافتاً إلى تحرير محاضر حيال كافة المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور.

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