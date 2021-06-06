السلطات الإسرائيلية تطلق سراح الناشطة الفلسطينية منى الكرد... فيديو

أطلقت السلطات الإسرائيلية سراح الناشطة الفلسطينية، منى الكرد، بعد اعتقالها في منزلها بحي الشيخ جراح في القدس، صباح اليوم الأحد، بتهمة المشاركة بأعمال شغب وعنف حسب بيان أصدرته الشرطة، وفقا لما نقلته قناة "سي إن إن".

منى الكرد هي ناشطة فلسطينية، اتخذت من منصات مواقع التواصل الاجتماعي مكالنا لها للتعريف بقضية حي الشيخ جراح، مشيرة إلى ما حدث من مواجهات عنيفة بين أبناء الحي والسلطات الإسرائيلية.

منى الكرد بعد الإفراج عن شقيقها محمد: شو ما عملوا فينا لن يرهبونا ثابتون هنا لأننا أصحاب حق pic.twitter.com/KGhnY1txPm — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 6, 2021

هذا وأعلن نبيل الكرد، أحد أصحاب البيوت المهددة بالمصادرة في حي الشيخ جراح بالقدس، اعتقال القوات الإسرائيلية لابنته منى.

"أخذوهم لأنهم بيحكوا الحقيقة للعالم" ... نبيل الكرد والد منى ومحمد خلال الوقفة التضامنية التي تجري الآن أمام مركز شرطة الاحتلال..#الحريه_لمنى_الكرد #انقذوا_حي_الشيخ_جراح

pic.twitter.com/5zt62MPMvq — Fatima Ftouni (@ftounifatima) June 6, 2021

واعتبرت كرد أن القضية الفلسطينية وقضية حي الشيخ جراح هي قضية كل الفلسطينيين وكل العرب، وقالت: "اليوم الشيخ جراح يواجه التهجير، غدا سيكون التتهجير في حي آخر، والمؤازرة هي للقدس عامة ولا تقتصر علينا".