حاولوا الوصول إلى إيطاليا... تونس تعلن إحباط 308 عملية هجرة غير نظامية خلال 5 أشهر

وقال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس التونسي، العميد حسام الدين الجبابلي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، اليوم الأحد، إن الوحدات البحرية للحرس التونسي تمكنت من إحباط 308 عملية هجرة غير نظامية والتصدي لمحاولة 4376 شخصا اجتياز الحدود البحرية نحو إيطاليا في المدة الفاصلة بين 1 يناير و31 مايو من عام الجاري.

وأوضح الجبابلي بأن العدد الإجمالي للذين تم التصدي إليهم يتوزع بين 1845 تونسيا و 2531 أجنبيا.

ولفت الجبابلي إلى أنه وفقا لإحصائيات الإدارة العامة للحدود فإن "الوحدات البحرية بمختلف محافظات الجمهورية قد تمكنت من إحباط 224 عملية هجرة غير نظامية والتصدي لـ 1595 تونسيا و 1962 أجنبيا حاولوا اجتياز الحدود البحرية نحو إيطاليا خلال الخمسة أشهر المنقضية من العام الجاري".

مضيفا أن "إحصائيات الإدارة العامة للأمن العمومي، أشارت إلى أن الوحدات التابعة لها بمختلف محافظات الجمهورية تمكنت في الفترة نفسها وفي إطار عمليات استباقية من إحباط 84 عملية اجتياز والتصدي لـ 819 شخصا حاولوا اجتياز الحدود البحرية نحو إيطاليا من بينهم 550 تونسيا".

وأكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس التونسي، على التنسيق مع الجانب الإيطالي أو الليبي بخصوص التصدي للهجرة غير النظامية, لافتا إلى وجود تنسيق غير مباشر مع الطرفين في إطار التعاون الدولي وعن طريق وزارة الشؤون الخارجية.