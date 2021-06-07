حادث مروع في جنوب مصر يخلف 26 بين قتيل وجريح

قالت وسائل إعلام مصرية، إن 26 شخصا وقعوا بين صريع وجريح في حادث تصادم بين شاحنة نقل ثقيل وحافلة، بمنطقة الوادي الجديد جنوب مصر.

الحادث أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم 3 سيدات ورجلين منهم سائق الحافلة، فيما أصيب أكثر من 20 آخرين، وفقا لموقع "الأهرام".

هرعت 12 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم نقل المصابين والقتلى إلى مستشفى الداخلة وأسيوط الجامعي.

قامت الإدارة العامة للمرور بتسيير الطريق بعد ذلك، حيث أزاحت السيارة والحافلة على جانبي الطريق.