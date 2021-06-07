خبير مصري يحذر من تفريغ إثيوبيا لأحد سدودها المائية

أكد أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، يوم الأحد، أن انفراد إثيوبيا بقرارات تشغيل التشغيل والتفريغ مع السودان دون سابق إنذار يعرضها للخطر.

وأفاد شراقي أن إثيوبيا ستقوم بتفريغ 2 مليار متر مكعب من الماء من سد يدعى تاكيزي وهو ما قد يزيد منسوب المياه في نهر عطبرة بالسودان.

وأشار إلى أن نهر عطبرة يمد النيل بحوالي 11 مليار متر مكعب من الماء، وأن السودان يمتلك 3 سدود عليه.

وشدد أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن وزارة الري والموارد المائية في السودان حذرت المواطنين من احتمال ارتفاع مناسيب المياه في نهر عطبرة، وفقا لموقع "أخبار اليوم".

فشلت حتى اليوم كل جولات المفاوضات بين إثيوبيا من جهة وكل من مصر والسودان في التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد، وكان أبرز تلك الجولات تلك التي عقدت برعاية أمريكية، دون توقيع اتفاق بين الدول الثلاث، حيث رفضت إثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات.



كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى ثلاث دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق.